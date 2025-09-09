تكنولوجيا: هاتف فيفو X300 Ultra سيأتي بمستشعرين من سوني بدقة 200 ميجابيكسل للكاميرا الرئيسية والبيريسكوب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام، كشف المسرّب الشهير Digital Chat Station أن هاتف فيفو X300 Ultra سيكون أول هاتف في العالم يضم كاميرتين بدقة 200 ميجابيكسل. واليوم يعود المسرّب نفسه ليقدم توضيحات إضافية حول تفاصيل هذه الكاميرات.

سيعتمد الهاتف على مستشعر IMX09E في الكاميرا الرئيسية، بينما سيستخدم مستشعر IMX09A في كاميرا البيريسكوب. ورغم عدم وضوح الفروق الدقيقة بين هذين المستشعرين حتى الآن، إلا أن DCS كشف المزيد عن النسخة E المخصصة للكاميرا الرئيسية.

سيأتي مستشعر IMX09E بحجم 1/1.12 بوصة مع بكسلات بحجم 0.7 ميكرومتر، وسيُصنّع بتقنية 22 نانومتر. كما سيدعم تقنية جديدة تحمل اسم Hybrid Frame HDR، والتي تدمج بين تقنيتي Dual Conversion Gain وVoltage Scaling.

تتيح التقنية الأولى استخدام مكاسب تحويل مختلفة لكل بكسل للتعامل مع المناطق المظلمة والمضيئة بشكل أفضل، بينما تهدف التقنية الثانية إلى تعزيز النطاق الديناميكي.

ومن ناحية الأداء، سيحقق المستشعر أكثر من 100 ديسيبل من النطاق الديناميكي، مع تحسين السعة الكاملة للبكسل وزيادة الحساسية للضوء.

وسيدعم المستشعر تقريبًا بصريًا داخل المستشعر نفسه بمعدل 2x و4x بدون فقدان في الجودة، بالإضافة إلى ميزة 2×2 OCL التي تعزز أداء التركيز التلقائي.

أما كاميرا البيريسكوب، فستعتمد على تصميم جديد للعدسة يجمع بين عناصر زجاجية وبلاستيكية. إلى جانب ذلك، سيأتي الهاتف بكاميرا واسعة بدقة 50 ميجابيكسل، بينما ستوفر الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابيكسل مع ميزة التركيز التلقائي.

أما بالنسبة لهاتف فيفو X300 Pro، فسيستخدم مستشعرًا مخصصًا من سامسونج بدقة 200 ميجابيكسل في كاميرا البيريسكوب، بدلًا من مستشعر سوني المستخدم في نسخة Ultra. ومن المتوقع أن يضم المستشعر الرئيسي في نسخة Pro مستشعر Sony LYT-828 بدقة 50 ميجابيكسل وحجم 1/1.3 بوصة.

المصدر