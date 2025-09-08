تكنولوجيا: هاتف Xiaomi 16 Pro Max يظهر بشاشة ثانية داخل وحدة كاميرا Leica وفق تسريبات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثار المسرب Kartikey Singh جدلًا عندما ادعى أن شاومي ستعود إلى تصميم Mi 11 Ultra من خلال إضافة شاشة ثانوية داخل وحدة الكاميرا في هاتف Xiaomi 16 Pro، ولكن هذه المرة مع لمسة أكثر مستقبلية.

في البداية، استندت هذه الشائعة إلى منشور على منصة Weibo من حساب Digital Chat Station، والذي أظهر غطاء شاشة لهاتف قابل للطي، ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنه تسريب يخص هاتف Honor Magic V Flip 2.

لكن الآن اتضح أن تلك المعلومات كانت تشير بالفعل إلى هاتف Xiaomi 16 Pro Max، ويبدو أن المسربين كانوا على حق. فقد ظهرت اليوم صور مسربة من الحياة الواقعية في الصين، تم تداولها أولًا على Weibo ثم انتشرت تدريجيًا على منصة X.

ورغم أن المصدر الدقيق للصور غير معروف، فإنها حظيت بمصداقية كبيرة بعد تأكيد عدة مصادر داخلية، بما في ذلك Kartikey Singh، على صحتها. وتظهر الصور شخصًا يستخدم كاميرا الهاتف، بينما يضع شخص آخر الهاتف على فخذه، والذي يُقال إنه مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد.

تشير التسريبات إلى أن وحدة الكاميرا تمتد على عرض الهاتف بالكامل، وتضم شاشة ثانوية تشبه غطاء الشاشة في الهواتف القابلة للطي، مع وجود كاميرتين داخل ثقبين، يُرجح أن تكون الأولى رئيسية والثانية عدسة بيريسكوب للتقريب البصري.

أما الكاميرا الثالثة الأصغر حجمًا (العدسة الواسعة جدًا) فتوجد أسفل الوحدة إلى جانب فلاش LED وعلامة Leica التجارية. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون الصور مزيفة، لكن ذلك يبدو غير مرجح، خاصة أن السيدة الظاهرة في الصورة تُعد من كبار المدراء في شركة شاومي.

المصدر