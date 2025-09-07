تكنولوجيا: Huawei تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي من الفئة المتوسط بشاشة عريضة في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن خطط Huawei لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من الفئة المتوسطة بتصميم صدفي وشاشة عريضة بنسبة 16:10. يأتي هذا الإعلان بعد نجاح هاتف Pura X في الصين، الذي حقق مبيعات تجاوزت 700,000 وحدة بسعر يزيد عن 1000 دولار أمريكي. الهاتف الجديد، الذي قد يكون خليفة Pura X، يهدف إلى تقديم مواصفات أقل قليلاً بسعر أكثر تنافسية.

حيت متوقع ان يأتي الهاتف بشاشة بنسبة 16:10 عند الفتح، مما يجعله مناسبًا كجهاز لوحي صغير، ويوفر تجربة مشاهدة وعمل محسنة مقارنة بالهواتف القابلة للطي التقليدية. وقد يستخدم معالجًا أقل قوة من Pura X، ربما من سلسلة Kirin، مع تكوينات ذاكرة وتخزين أكثر اقتصادية لتناسب الفئة المتوسطة، وبالنسبة للسعر على عكس Pura X، سيأتي الهاتف بسعر أقل ليكون في متناول شريحة أوسع من المستخدمين. لم يوضح التسريب ما إذا كان الهاتف سيُطلق عالميًا أو سيقتصر على السوق الصينية بسبب القيود التجارية.

نجاح Pura X، الذي أُطلق في مارس 2025، أثبت جاذبية تصميم الشاشة العريضة 16:10 التي تجمع بين وظائف الهاتف والجهاز اللوحي. الهاتف الجديد يهدف إلى توسيع هذه التجربة لفئة أكثر اقتصادية. يواجه Huawei منافسة من Samsung، التي أطلقت Galaxy Z Fold 7 وتخطط لإطلاق Galaxy Z Tri-Fold، وكذلك من Honor مع Magic V5. كما أن شائعات حول خطط Apple لإطلاق هاتف قابل للطي بنفس النسبة بحلول 2026 أو 2028 تضيف أهمية لخطوة Huawei.

