تكنولوجيا: ميزة Circle to Search من جوجل تضيف الترجمة أثناء التمرير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إطلاقها لأول مرة على سلسلة Galaxy S24 من سامسونج، حققت ميزة Circle to Search نجاحًا كبيرًا لجوجل، والآن أضافت الشركة تحسينًا عمليًا جديدًا للميزة.

التحديث الجديد يسمح بترجمة النصوص أثناء التمرير أو حتى عند التنقل بين التطبيقات. لاستخدام الميزة، يكفي الضغط مطولًا على زر الصفحة الرئيسية أو شريط التنقل لتفعيل Circle to Search، ثم النقر على أيقونة الترجمة واختيار خيار “التمرير والترجمة”.

بعد ذلك، يمكنك الاستمرار في التمرير داخل الصفحة أو الانتقال إلى تطبيق آخر، وستظل الترجمة تعمل دون أي انقطاع.

رغم أن هذه الإضافة تبدو بسيطة، إلا أنها خطوة مرحب بها، خاصة أن جوجل أشارت إلى أن الترجمة تُعد من أكثر المزايا استخدامًا داخل Circle to Search.

الميزة الجديدة ستبدأ في الوصول هذا الأسبوع لأجهزة اندرويد، على أن تتوفر أولًا لمجموعة مختارة من هواتف سامسونج.

