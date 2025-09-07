تكنولوجيا: نهاية شراكة OnePlus وHasselblad: عصر التصوير المشترك يختتم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إطلاق سلسلة OnePlus 9، اعتمدت كل هواتف OnePlus الرائدة على العلامة التجارية Hasselblad وضبط الصور بالتعاون مع هذه الشركة الأسطورية في مجال الكاميرات.

في تطور جديد، أكد الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، بيت لاو، انتهاء الشراكة مع Hasselblad، مشيرًا إلى أن OnePlus تعمل الآن على تطوير محرك تصوير خاص بها.

سيدشن محرك OnePlus الجديد DetailMax Engine “عصرًا جديدًا من التصوير الحسابي” لأجهزة OnePlus. من المتوقع أن يظهر لأول مرة في هاتف OnePlus 15، وقد كشف لاو أن الشركة طورت خوارزميات متقدمة، مؤكدًا أن النظام الجديد سيقدم “صورًا ذات عمق وواقعية لا مثيل لها”. كما أشار إلى أنه يستخدم نسخة أولية من المحرك، وقد حققت نتائج مبهرة حتى الآن.

من جهة أخرى، قامت شركة Oppo، الشركة الأم لـ OnePlus، مؤخرًا بتجديد شراكتها مع Hasselblad، مما يعني أننا سنستمر في رؤية هواتف رائدة جديدة تتميز بتقنيات Hasselblad على سلسلة Find X9 القادمة.

المصدر