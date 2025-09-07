تكنولوجيا: هكذا سيطوى هاتف Galaxy Z TriFold من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للكشف عن أول هاتف ذكي قابل للطي بثلاثة مفاصل قبل نهاية هذا العام، وقبل الإطلاق الرسمي ظهر تسريب جديد يوضح آلية طي الجهاز.

يتميز Galaxy Z TriFold بطريقة طي مختلفة عن هاتف هواوي Mate XT وأحدث إصداراته Mate XTs، إذ إن أجهزة هواوي تترك جزءًا من الشاشة مكشوفًا عند الطي، بينما لا يحدث ذلك مع جهاز سامسونج.

هذه الميزة تمنح حماية كاملة للشاشة القابلة للطي عند إغلاق الهاتف، ما يحميها من العوامل الخارجية، الجيوب، أو حتى عند السقوط.

صحيح أن هذا التصميم يتطلب شاشة خارجية منفصلة، إلا أن الفائدة كبيرة، وهي الحفاظ على سلامة الشاشة الداخلية.

وكانت تسريبات سابقة في شهر أغسطس قد كشفت عن شكل تعدد المهام على Galaxy Z TriFold. وتشير التقارير إلى أن الجهاز سيظهر رسميًا في أكتوبر، على أن يتم طرحه في نوفمبر.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة خارجية مقاس 6.54 بوصة، وشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 10.1 بوصة، مع وزن يبلغ 298 جرامًا، وسيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite.

المصدر