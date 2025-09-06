تكنولوجيا: ميديا تكشف عن تكنولوجيا التدفئة بالغرافين لإعادة تعريف الطهي السريع والدقيق في حدث #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Midea في IFA 2025 تقنيتها الجديدة للتدفئة بالغرافين، والتي تعد ثورة في عالم الطهي السريع والدقيق. عرضت الشركة هذا الابتكار في القاعة الرئيسية 5.1، مؤكدًة ريادتها في تطبيقات الغرافين لتوفير تجربة طهي أسرع وأكثر كفاءة ودقة عبر أفرانها المختلفة.

تتيح أنابيب التدفئة بالغرافين من Midea انتقال الحرارة بسرعة، وتحمل درجات حرارة عالية، وتقليل وقت التسخين المسبق، مما يجعل الطهي اليومي أسرع وأكثر توفيرًا للطاقة.

أظهرت الاختبارات المختبرية أن الأنابيب تصل إلى 1300°C في 0.2 ثانية فقط، ما يسمح بقلي الهواء والطهي في الفرن بدون الحاجة للتسخين المسبق. وقد قللت هذه التقنية وقت طهي بعض الأطباق بشكل ملحوظ، مثل الخبز المنزلي بنسبة 49% والكعك بنسبة 18%.

تعزز أنابيب الغرافين الطهي بالأشعة تحت الحمراء، ما يمنح طهيًا متساويًا واحتفاظًا بالرطوبة، مع نتائج احترافية للحوم والمعجنات.

كما توفر إضاءة مدمجة رؤية واضحة للأطعمة دون فتح الفرن، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا أثناء الطهي. بفضل هذه التقنية، يمكن للمبتدئين تحقيق نتائج احترافية بسهولة من خلال برامج الطهي المعدة مسبقًا.

تجمع Midea من خلال هذه الابتكارات بين الأداء المستدام والكفاءة العالية، مؤكدة التزامها بتقديم حلول طهي مبتكرة وصديقة للطاقة.

