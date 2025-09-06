تكنولوجيا: سينس روبوت تكشف عن عرض Chess Mini التجريبي في #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة SenseRobot خلال فعاليات IFA 2025 عرضها التجريبي الجديد SenseRobot Chess Mini، وهو روبوت شطرنج مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لدعم تعليم STEAM (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الفنون، والرياضيات).

باعتبارها أول شركة تنتج أذرع روبوتية منزلية على نطاق واسع، مع شحن أكثر من 100,000 وحدة عالميًا، تجمع SenseRobot بين الهندسة الدقيقة والذكاء الاصطناعي الأخلاقي لتقديم تجارب تعليمية وترفيهية ممتعة للعائلات.

يتميز Chess Mini بعدة مزايا، منها:

برمجة موجهة لـ STEAM: يستخدم الأطفال برمجة بالبطاقات لتحريك قطع الشطرنج، أداء مهام إبداعية مثل الرقص أو تأليف موسيقى بسيطة، ما يعزز مهارات البرمجة بطريقة مسلية.

وضع الشطرنج السريع: يشجع على اتخاذ قرارات سريعة، مضيفًا تشويقًا للعبة التقليدية.

مدرب شطرنج ذكي: يناسب جميع المستويات، من المبتدئين إلى المتقدمين، ويقدم مباريات وتحديات شخصية.

تصميم مدمج وفعال: رغم صغر حجمه مقارنة بالإصدارات السابقة، يحتفظ بالوظائف الأساسية مع ميزات إضافية مبتكرة.

لاقى العرض التجريبي استقبالًا إيجابيًا، حيث أبدى الزوار إعجابهم بتكامل التعلم بالذكاء الاصطناعي مع تعليم STEAM، ما يعزز إمكانيات التعلم المنزلي.

كما عرضت SenseRobot مجموعة متنوعة من روبوتات الألعاب اللوحية، مثل SenseRobot Chess Go Edition وTwo-in-One وFour-in-One، مع ميزات مثل الروبوتات الدقيقة، التعرف على القطع بنسبة 99.9%، التكامل مع Lichess، ووضع Apex Duel لتحدي جميع اللاعبين.

تؤكد SenseRobot من خلال Chess Mini التزامها بتطوير ذكاء اصطناعي يركز على الإنسان، يجمع بين الابتكار والتعلم والإبداع، ويعزز التفاعل الأسري.

