تكنولوجيا: مينيـسفورم تطلق G1 Pro بمعالج AMD Ryzen 9 8945HX وبطاقة RTX 50 الأقوى #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Minisforum خلال فعاليات IFA 2025 جهازها الجديد G1 Pro إلى جانب MS-S1 Max. يأتي هذا الجهاز كحاسب صغير الحجم (SFF) يتميز بمواصفات قوية، حيث يضم معالجًا متطورًا من سلسلة Dragon Range Refresh. بالتحديد، يعتمد G1 Pro على معالج AMD Ryzen 9 8945HX، مقترنًا ببطاقة رسومات من سلسلة Nvidia RTX 50 للحواسب المحمولة.

لم تكشف الشركة عن الطراز الدقيق للبطاقة الرسومية، لكن من المرجح أن تكون RTX 5070. أما بالنسبة للذاكرة، فقد أكدت Minisforum إمكانية تزويد الجهاز بما يصل إلى 96 جيجابايت من ذاكرة DDR5 بسرعة 5600 ميجاهرتز، مع وجود منفذين M.2 لدعم أقراص PCIe 4.0 SSD، بما في ذلك خيارات مثل Samsung 990 Evo Plus بسعة 2 تيرابايت.



ورغم التصميم المدمج للجهاز، فإنه يوفر تشكيلة منافذ غنية تشمل:

منفذ HDMI 2.1

منفذ DisplayPort 1.4

منفذ USB Type-C مع دعم DisplayPort 2.0

منفذ Ethernet LAN

أما من ناحية الاتصال اللاسلكي، فيدعم G1 Pro شبكة WiFi 6E وتقنية Bluetooth 5.3. ويتميز الجهاز أيضًا بتصميم عصري مع إضاءة LED باللون الأزرق في المنتصف وهيكل رأسي نحيف.

لم تكشف Minisforum بعد عن موعد الإطلاق أو تفاصيل الأسعار، لكن من المتوقع الإعلان عنها قريبًا.

