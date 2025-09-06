تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن حاسب ThinkPad X9 Aura Edition باللون الأبيض الأنيق Glacial White وأداء قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال معرض IFA 2025 في برلين، أعلنت لينوفو عن إصدار جديد من حاسبها المحمول ThinkPad X9 Aura Edition بلون جلاسيال وايت (Glacial White) الأنيق، وهو لون جديد يضاف إلى الخيارات السابقة التي شملت اللون الفضي في معرض CES 2025 واللون الأبيض القمري (Moonlight White) في الصيف. يحتفظ الحاسب بنفس المواصفات القوية التي تميز الإصدارات السابقة، لكنه يقدم تصميمًا منعشًا يبتعد عن الألوان التقليدية السوداء والحمراء لسلسلة ThinkPad، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمحترفين الباحثين عن الأناقة والأداء. يبدأ سعر الإصدار الجديد من 1619 يورو (حوالي 1790 دولارًا أمريكيًا) للطراز مقاس 14 بوصة، و1759 يورو (حوالي 1945 دولارًا أمريكيًا) للطراز مقاس 15 بوصة، مع توفره في الأسواق بدءًا من أكتوبر 2025.

يتميز ThinkPad X9 Aura Edition بطلاء خاص يقلل من تغير اللون مع الاستخدام، مما يحافظ على مظهره الأنيق على المدى الطويل. يبتعد هذا الإصدار عن التصميم التقليدي لسلسلة ThinkPad، حيث يتخلى عن الـ TrackPoint الأحمر الشهير، أزرار لوحة التتبع التقليدية، والتصميم الأسود التقليدي، ليقدم مظهرًا عصريًا بإطار معدني نحيف بسمك 6.8 ملم. يتوفر الحاسب بحجمين: 14 بوصة بوزن 1.27 كجم، و15 بوصة بوزن 1.4 كجم، مما يجعله خفيفًا وسهل الحمل.

يأتي الطراز مقاس 14 بوصة بشاشة OLED بدقة WUXGA (1920 × 1200 بكسل)، مع سطوع يصل إلى 400 شمعة، وتغطية 100% لنطاق ألوان DCI-P3، ودعم HDR 500. أما الطراز مقاس 15 بوصة فيحتوي على شاشة OLED بدقة 2.8K (2880 × 1800 بكسل)، مع سطوع يصل إلى 1100 شمعة، دعم HDR 600، ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز. كلا الشاشتين معتمدتان بتقنية Eyesafe لتقليل إجهاد العين، مما يجعلهما مثاليتين للعمل الطويل أو الترفيه.

يعمل ThinkPad X9 Aura Edition بمعالجات Intel Core Ultra Series 2، تصل إلى Core Ultra 7 258V أو Core Ultra 9 288V في الإصدارات العليا، مع أداء ذكاء اصطناعي يتجاوز 40 تيرا عملية في الثانية (TOPS)، مما يجعله جهازًا متوافقًا مع Copilot+ PC لتجربة ذكية وآمنة مع نظام Windows 11 Pro. يتضمن الحاسب 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (LPDDR5X-8533)، ووحدة تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت (تصل إلى 2 تيرابايت في بعض الأسواق)، مع رسوميات Intel Arc Xe2 لدعم المهام البصرية والإبداعية.

يتميز الحاسب بكاميرا ويب بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر الأشعة تحت الحمراء لتسجيل الدخول الآمن عبر التعرف على الوجه، ودعم الاتصال عبر Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 لسرعات فائقة. يحتوي الطراز مقاس 14 بوصة على منفذي Thunderbolt 4، بينما يضيف الطراز مقاس 15 بوصة منفذ USB-A إضافيًا وHDMI 2.1. تختلف البطارية حسب الحجم: 55 واط/ساعة (قابلة للاستبدال) في الطراز 14 بوصة، و80 واط/ساعة في الطراز 15 بوصة، مما يوفر عمرًا أطول للبطارية.

تعمل لينوفو على تحسين تجربة المستخدم عبر دمج ميزة Smart Share في تطبيق Lenovo Smart Connect، الذي سيصبح متاحًا لاحقًا في 2025. يتيح هذا التطبيق مشاركة الملفات بسهولة بين الأجهزة عبر النقر، وتكاملًا سلسًا مع الهواتف الذكية وحواسيب لينوفو الأخرى، مما يعزز الإنتاجية ويجعل التجربة موحدة عبر الأجهزة.

