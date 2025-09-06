تكنولوجيا: لينوفو تطلق لوحيي Yoga Tab وIdea Tab Plus بتقنيات ذكاء اصطناعي وأداء قوي بأسعار تنافسية #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو خلال معرض IFA 2025 في برلين عن لوحيين جديدين يعملان بنظام أندرويد، وهما Yoga Tab وIdea Tab Plus، اللذان يجمعان بين التصميم الأنيق، الأداء القوي، وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يستهدف Yoga Tab المستخدمين المبدعين والمحترفين الباحثين عن جهاز لوحي متميز للإنتاجية والإبداع، بينما يقدم Idea Tab Plus خيارًا اقتصاديًا بمواصفات متوازنة للترفيه والاستخدام اليومي. يبدأ اللوحيان بالتوفر في سبتمبر 2025، مع أسعار تبدأ من 499 يورو لـ Yoga Tab و299 يورو لـ Idea Tab Plus، مما يجعلهما خيارين جذابين في فئتيهما.

يتميز Yoga Tab بشاشة OLED من نوع PureSight Pro مقاس 11.1 بوصة بدقة 3.2K (1600 × 3200 بكسل)، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وسطوع قصوى 800 شمعة، مما يجعله مثاليًا لمشاهدة المحتوى الإعلامي والعمل الإبداعي. تدعم الشاشة تقنية HDR10+ وتغطي نطاق ألوان واسع، مما يضمن ألوانًا نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة. يعمل اللوحي بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، المزود بوحدة معالجة عصبية (NPU) بقوة 20 تيرا عملية في الثانية، مما يتيح تشغيل ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة. تشمل هذه الميزات AI Live Transcript لتحويل الصوت إلى نص في الوقت الفعلي، وLenovo Smart AI Input لتوليد النصوص، وLenovo Smart Capture لتحسين وضوح الصور.

يأتي اللوحي مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين، مع هيكل معدني أنيق بوزن 458 غرامًا وسمك 6.3 ملم. يحتوي على بطارية سيليكون-كربون بسعة 8860 ميلي أمبير، توفر ما يصل إلى 12 ساعة من تشغيل الفيديو، مع دعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C 3.2. كما يدعم اللوحي قلم Lenovo Tab Pen Pro الاختياري الذي يوفر 8192 مستوى من حساسية الضغط، مما يجعله مثاليًا للرسم وتحرير الصور. يتضمن الجهاز أربعة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، مما يعزز تجربة الصوت للأفلام والألعاب، إضافة إلى دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 5.3. يأتي اللوحي مزودًا بتطبيقات Adobe Creative Suite وPerplexity Pro مثبتة مسبقًا مع فترات تجريبية مجانية.

يُعد Idea Tab Plus خيارًا ميسور التكلفة مصممًا للترفيه والمهام اليومية، مع شاشة LCD مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K (2560 × 1600 بكسل)، معدل تحديث 90 هرتز، وسطوع 800 شمعة. تغطي الشاشة 96% من نطاق ألوان DCI-P3، مما يجعلها مناسبة لمشاهدة الأفلام والتصفح. يعمل اللوحي بمعالج MediaTek Dimensity 6400 ثماني النواة، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين القابل للتوسيع عبر بطاقة microSD.

يحتوي اللوحي على بطارية كبيرة بسعة 10200 ميلي أمبير، توفر حتى 13 ساعة من تشغيل الفيديو، مع شحن بقوة 45 واط. يدعم ميزات ذكاء اصطناعي مثل Lenovo AI Notes لتحسين الكتابة، وGoogle Gemini، وCircle to Search، مما يعزز الإنتاجية. يتضمن الجهاز أربعة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos مع شهادة Hi-Res Wireless Audio، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل. يدعم اللوحي قلم Lenovo Tab Pen ولوحة مفاتيح اختيارية، مع اتصال عبر Wi-Fi 5 وBluetooth 5.2 ومنفذ USB-C 2.0.

يعمل كلا اللوحيين بنظام أندرويد 15، مع واجهة مستخدم مخصصة من لينوفو توفر تجربة سلسة. يدعمان ملحقات مثل لوحة المفاتيح الذكية والقلم الإلكتروني، مما يجعلهما متعددي الاستخدامات للطلاب، المبدعين، ومحبي الترفيه. تتيح تقنية Smart Connect ربط الأجهزة بسهولة مع الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يعزز تجربة المستخدم عبر الأنظمة. كما يبرز دمج الذكاء الاصطناعي في كلا الجهازين، مع ميزات مثل تحويل الرسومات إلى صور وتلخيص النصوص، مما يجعلهما أدوات قوية للعمل والإبداع.

سيكون Yoga Tab متاحًا بسعر يبدأ من 499 يورو (حوالي 550 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبدأ سعر Idea Tab Plus من 299 يورو (حوالي 330 دولارًا أمريكيًا)، مع توفرهما في الأسواق العالمية بدءًا من سبتمبر 2025. هذه الأسعار تجعل اللوحيين منافسين بقوة في فئتيهما، خاصة مع ميزات الذكاء الاصطناعي والأداء العالي.

المصدر