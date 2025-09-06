تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن زوج من السماعات الجديدة المميزة للحفلات #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Samsung لإسعاد عشاق السماعات الضخمة مع إطلاقها أحدث أجهزة Sound Tower، وذلك بعد فترة قصيرة من إطلاق JBL لسماعتها PartyBox 720. وتضم السلسلة الجديدة نموذجي ST50F وST40F، المصممين لتقديم تجربة صوتية قوية في التجمعات الكبيرة سواء داخل المنزل أو خارجه.

تعتمد السماعات على هيكل صوتي معاد تصميمه يضم مكبرين صوتيين Dome Tweeter مزودين بتقنية Waveguide من سامسونج، لتوفير توزيع صوتي أوسع وأكثر توازنًا.

كما تضم السماعات ويفرات مزدوجة يمكن ضبط إخراجها عبر أوضاع Bass مختلفة: Deep وPunchy وGentle، مع إمكانية تخصيص الصوت أكثر من خلال أربعة أوضاع صوتية: Standard وWide وStadium وOutdoor، للحصول على أفضل توازن صوتي حسب البيئة.

ولا يقتصر جهاز Sound Tower على الصوت فقط، بل يقدم تجربة بصرية أيضًا عبر نظام Party Lights+، الذي يوفر خمسة إعدادات للجو العام وستة “أنماط إضاءة ديناميكية”، مع ترتيب مصابيح LED في خمس مناطق مختلفة على جسم السماعة تتناغم مع إيقاع الموسيقى.

يمكن التحكم في أوضاع الإضاءة عبر تطبيق Samsung Sound Tower الجديد، وتدعم السماعة أيضًا أوضاع DJ Booth وKaraoke، مع إمكانية توصيل الغيتار مباشرة بها.

ويتميز نموذج ST50F بعجلات ومقبض تلسكوبي لتسهيل النقل، مع بطارية تدوم حتى 18 ساعة. بينما يأتي نموذج ST40F بمقبض فقط دون عجلات ويعمل لمدة 12 ساعة بالشحنة الواحدة، مع مكبرات صوت أصغر قليلاً (6.5 بوصة مقابل 5.25 بوصة).

كما تتمتع كلا السماعتين بتصنيف IPX4 لمقاومة الماء، ما يجعلها آمنة ضد الرش الخفيف دون غمرها في الماء.

تتوفر سماعات Samsung Sound Tower للشراء بدءًا من هذا الشهر، بسعر 700 دولار لنموذج ST50F و500 دولار لنموذج ST40F.

المصدر