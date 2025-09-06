تكنولوجيا: Dolby تعلن عن Dolby Vision 2 لتطوير جودة الصورة إلى ما بعد HDR في مؤتمر #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر تقنية Dolby Vision واحدة من المعايير الرائدة لتقنية HDR في أجهزة التلفاز منذ أكثر من عقد. وخلال مشاركتها في معرض IFA 2025، أعلنت شركة Dolby Laboratories عن إطلاق الإصدار الثاني من هذه التقنية تحت اسم Dolby Vision 2، واصفة إياها بأنها “تطور ثوري يعزز الابتكار في جودة الصورة”.

ويأتي هذا الإصدار الجديد ليتماشى مع قدرات شاشات التلفاز الحديثة وتطور أدوات الإبداع الفني، حيث يضم محرك صور أكثر قوة، وتحسينات مخصصة لتقديم جودة تتجاوز HDR التقليدية.

يعتمد الإصدار الجديد على ما تسميه الشركة “ذكاء المحتوى” أو Content Intelligence، وهي مجموعة أدوات تهدف إلى إنشاء جسر أفضل بين المبدعين وغرفة المعيشة، وذلك من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لضبط إعدادات التلفاز تلقائيًا وفقًا لنوع المحتوى والبيئة المحيطة.

وتشمل هذه الأدوات تقنية Precision Black التي تحافظ على وضوح المشاهد الداكنة، وتقنية Light Sense التي تكتشف الإضاءة المحيطة لضبط الصورة بالشكل الأمثل. كما أضافت Dolby تحسينات مخصصة للرياضة والألعاب مثل ضبط النقاط البيضاء والتحكم في الحركة، لضمان تجربة أكثر واقعية وسلاسة.

ومن أبرز الميزات الجديدة، تقنية “التحويل ثنائي الاتجاه لنغمات الألوان” أو Bi-directional Tone Mapping، والتي تمكّن أجهزة التلفاز المتطورة من تقديم مستويات سطوع أعلى وتباين أكثر حدة وألوان مشبعة بعمق، مع الحفاظ على رؤية المبدع الأصلية.

أما ميزة Authentic Motion فتُعد أول أداة تحكم في الحركة يقودها الإبداع الفني، ما يجعل المشاهد أكثر واقعية وسينمائية.

عند طرحها في الأسواق، ستتوفر التقنية في نسختين: الأولى هي Dolby Vision 2 Max المخصصة لأجهزة التلفاز الفاخرة للاستفادة من كامل قدراتها في المعالجة، والثانية النسخة القياسية Dolby Vision 2 الموجهة للتلفازات التقليدية، مع جميع التحسينات الأساسية مثل محرك الصور الجديد وتقنية Content Intelligence.

أما بالنسبة للتوافر التجاري، فقد أعلنت Dolby أن شركة Hisense ستكون أول من يدعم Dolby Vision 2 في أجهزتها، وخاصة الطرازات المزودة بتقنية RGB-MiniLED.

كما ستعتمد خدمة البث الفرنسية Canal+ على هذه التقنية الجديدة لتقديم الأفلام، والمسلسلات، والبث الرياضي المباشر بجودة محسنة.

ومن المتوقع أن يكون موضوع Dolby Vision 2 حاضرًا بقوة خلال معرض CES القادم في يناير، حيث قد نحصل على عرض عملي يوضح إمكانيات هذا الجيل الجديد من التقنية.

