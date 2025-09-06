تكنولوجيا: تكنو تطلق هاتف TECNO Slim أنحف هاتف في العالم بشاشة منحنية #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في خطوة رائدة خلال معرض IFA 2025 في برلين، كشفت شركة تكنو عن سلسلة هواتف TECNO Slim، والتي تُعد إنجازًا جديدًا في عالم تصميم الهواتف الذكية. تضم السلسلة طرازين رئيسيين: TECNO SPARK Slim (يدعم شبكات الجيل الرابع) بسمك 5.93 ملم، وTECNO POVA Slim (يدعم شبكات الجيل الخامس) بسمك 5.95 ملم، مما يجعلهما أنحف الهواتف الذكية في العالم المزودة بشاشات AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد. هذه الهواتف تجمع بين التصميم الأنيق، الأداء القوي، والمتانة العالية، لتقدم تجربة متكاملة دون تنازلات.

نجحت تكنو في تحقيق إنجاز هندسي غير مسبوق من خلال تصميم هاتفين فائقي النحافة دون التضحية بالأداء. أعادت الشركة تصميم ثمانية مكونات رئيسية، مثل البطارية، مكبر الصوت، فتحة بطاقة SIM، وموصل الشحن من نوع USB-C بسمك 0.45 ملم مستوحى من الهواتف القابلة للطي. استخدمت تكنو تقنية “Honeycomb” لتكديس المكونات، مما زاد من كفاءة استغلال المساحة الداخلية بنسبة 12%. الغطاء الخلفي مصنوع من الألياف الزجاجية بسمك 0.36 ملم، وهو أقوى بثلاث مرات وأكثر متانة بمرتين من الألواح التقليدية، بينما توفر شاشة Gorilla Glass 7i حماية فائقة ضد الخدوش والسقوط. كما يتميز الهاتف بمقاومة للماء والغبار بمعيار IP64 وشهادة متانة عسكرية، مما يجعله رفيقًا موثوقًا في مختلف الظروف.

على عكس الهواتف النحيفة التقليدية التي غالبًا ما تعاني من بطاريات ضعيفة، يحتوي TECNO Slim على بطارية بسعة 5160 مللي أمبير بسمك 4.04 ملم فقط، باستخدام تقنية ليثيوم كوبالت أوكسيد عالية الكثافة التي تمنع الانتفاخ وتضمن الاستدامة. توفر هذه البطارية ما يصل إلى 28 ساعة من الاستخدام اليومي، مع شحن سريع بقوة 45 واط. وبفضل خوارزميات ذكية لإدارة صحة البطارية، تحتفظ البطارية بـ80% من سعتها بعد 2000 دورة شحن، أي ما يعادل أكثر من خمس سنوات من الاستخدام اليومي. كما يتضمن نظام تبريد متقدم بغرفة بخار بسمك 0.3 ملم وطبقات جرافيت عالية الأداء، مما يضمن بقاء الهاتف باردًا حتى أثناء الاستخدام المكثف.

تقدم سلسلة TECNO Slim خيارين للأداء: طراز الجيل الرابع مزود بمعالج Helio G200 الموفر للطاقة، بينما يأتي طراز الجيل الخامس بمعالج MediaTek Dimensity 6400 5G+ المتقدم، مما يوفر اتصالاً فائق السرعة وأداءً قويًا. الشاشة المنحنية AMOLED بدقة 1.5K، مع معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 شمعة، تضمن تجربة بصرية غامرة، سواء للألعاب، مشاهدة الفيديوهات، أو الاستخدام في ضوء الشمس المباشر.

كما تأتي السلسلة بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة تشمل الترجمة الفورية، أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزة Circle-to-Search للبحث عن المعلومات مباشرة من الصور، إضافة إلى مساعد Ella الذكي. كما يتميز الهاتف بتصميم “Mood Light” الفريد، حيث تحتوي الوحدة الخلفية على دائرتين تشبهان “عينين” تضيئان بتأثيرات تعبيرية خلال المكالمات، الشحن، أو الإشعارات، مما يضيف لمسة شخصية ممتعة.

طورت تكنو هذه السلسلة في غضون ستة أشهر فقط، موجهةً إياها للأسواق العالمية والناشئة على حد سواء. يعكس هذا الإطلاق رؤية الشركة في تقديم تقنيات متقدمة بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على المتانة والأداء. الهاتف يعمل بنظام HiOS المبني على أندرويد 15، ويدعم تقنيات مثل NFC وFreeLink للاتصال بين الأجهزة دون الحاجة إلى شبكة.

