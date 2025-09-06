تكنولوجيا: ‏Belkin تكشف عن شاحن مغناطيسي جديد بتقنية Qi2 في معرض #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Belkin اليوم عن مجموعة من المنتجات الجديدة خلال مشاركتها في معرض IFA 2025. شملت التشكيلة شاحن حائط وشاحن سيارة سيتوفران بدءًا من هذا الشهر، بالإضافة إلى أربعة منتجات ضمن سلسلة الصوتيات SoundForm.

لكن المنتج الأبرز من بين جميع الإصدارات كان الشاحن اللاسلكي الجديد UltraCharge Magnetic Charger 25W بتقنية Qi2.

يتميز هذا الشاحن بقدرته على شحن بطارية آيفون من 0% إلى 50% خلال 30 دقيقة فقط، مما يجعله من أسرع الشواحن في فئته.

ويأتي الشاحن بتصميم مبتكر يضم مسندًا يمكن طيه، ما يتيح وضع الهاتف على سطح مستوٍ ومتابعة الشاشة أثناء الشحن. كما يمكن استخدام المسند كمقبض شبيه بملحقات PopSocket، ولكن نظرًا لأن طول كابل الشحن المدمج يصل إلى 6.6 أقدام، فإن حرية الحركة أثناء الاستخدام ستكون محدودة.

أضافت Belkin إلى الشاحن تقنية ChillBoost للتبريد السلبي، والتي تساعد في تقليل الحرارة وحماية البطارية أثناء الشحن. وسيتاح UltraCharge Magnetic Charger 25W في الأسواق خلال أكتوبر 2025، بينما لم تُحدد بعد الأسعار الرسمية في الولايات المتحدة، إلا أن السعر في المملكة المتحدة سيبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توسع اعتماد معيار الشحن Qi2 في المزيد من الأجهزة المحمولة هذا العام، حيث بدأت عدة علامات تجارية تعمل بنظام أندرويد في دعم هذه التقنية بعد سنوات من غيابها.

المصدر