بسبب ثغرة أمنية.. واتساب يدعو إلى تحديث التطبيق الفوري

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الآمن من تطبيق "واتس آب" لنظام "آي أو إس" يحمل رقم الإصدار 2.25.21.73 وإصدار واتس آب Business لنظام "آي أو إس" يحمل رقم الإصدار 2.25.21.78، أما إصدار "واتس آب" الآمن لأجهزة الماك يحمل رقم 2.25.21.78.



وتعتقد شركة "واتس آب" أن الثغرة الأمنية الموجودة بتطبيق التراسل الفوري (CVE-2025-55177) ربما تم استغلالها بالفعل مع ثغرة أمنية في نظام التشغيل "آي أو إس" (CVE-2025-43300)، وقد قامت شركة أبل بالفعل بسد هذه الثغرة الأمنية في نظام التشغيل "آي أو إس" وأطلقت الإصدار 18.6.2 في 20 أغسطس الماضي.

وإذا كان المستخدم غير متأكد من تثبيت الإصدار الآمن من تطبيق "واتس آب" على جهازه، فيمكنه التحقق من ذلك عن طريق قائمة "الإعدادات/عام/تحديث البرامج"، كما يمكنه من هذه القائمة تنزيل الإصدار الجديد وتثبيته.

ويمكن للمستخدم معرفة إصدار "واتس آب" المثبت على الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد من خلال تصفح قائمة "الإعدادات/المساعدة"، وفي حالة وجود الإصدار غير الآمن من تطبيق "واتس آب"، فعندئذ يجب فتح متجر التطبيقات والنقر على "حسابي" أو صورة البروفايل والتمرير لأسفل لعرض التحديثات وإرشادات الإصدار، وبعد ذلك يجب النقر على "تحديث" بجانب تطبيق "واتس آب" أو اختيار "تحديث الكل".

وبشكل عام لا ينصح الخبراء بتحديث التطبيقات يدويا، ولكن ينبغي تفعيل وظيفة تحديث التطبيقات تلقائيا بالهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد عن طريق قائمة "الإعدادات/متجر التطبيقات".