تكنولوجيا: ملفات Google Play Games الشخصية ستصبح عامة قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل لإجراء تغييرات كبيرة على ملفات Google Play Games، حيث ستبدأ التحديثات في 23 سبتمبر لتضيف ميزات اجتماعية جديدة، بالإضافة إلى إظهار إحصائيات اللعب والإنجازات بشكل عام لمزيد من اللاعبين.

في الوقت الحالي، ملفات Play Games موجودة ولكن يصعب الوصول إليها من قبل الآخرين وتعرض فقط الإنجازات. التحديث الجديد سيجعلها أكثر تفاعلية، بطريقة تشبه ما يقدمه Steam، حيث يمكن للأصدقاء مشاهدة الألعاب التي لعبتها، والتي تلعبها حاليًا، مع إنجازاتك داخلها.

سيتوفر التحديث تلقائيًا لمعظم المستخدمين عالميًا في 23 سبتمبر، بينما يصل إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 1 أكتوبر.

ولن يحتاج المستخدمون لاتخاذ أي إجراء، حيث سيتم تطبيق التغييرات تلقائيًا مع الاحتفاظ بإعدادات الخصوصية الحالية.

المصدر