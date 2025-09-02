تكنولوجيا: تسريب شهادة OnePlus 15 يكشف عن شحن أسرع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هاتف OnePlus 15 سيقدم قفزة كبيرة في سرعة الشحن مقارنة بسابقه. فبينما يدعم OnePlus 13 الشحن السلكي بقدرة 100 وات، تشير أحدث المعلومات إلى أن الجيل الجديد سيحصل على ترقية ملحوظة.

ظهر مؤخرًا جهاز من OnePlus برقم الموديل CPH2747 في شهادات اعتماد TÜV، وهو ما يكشف عن دعمه للشحن السلكي بقدرة 120 واط، أي بزيادة 20% عن قدرة OnePlus 13.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن بأن هذا الرقم يخص OnePlus 15، إلا أن المواصفات الرائدة تدعم هذا الاحتمال بقوة.

من المتوقع أن يعتمد OnePlus 15 على أحدث معالج من كوالكوم، والذي قد يحمل اسم Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما سيأتي الهاتف بشاشة مسطحة بحجم 6.78 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، لتمنح تجربة عرض سلسة وواضحة.

أما البطارية، فستكون بسعة ضخمة تبلغ 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، إلى جانب الشحن السلكي الفائق بقدرة 120 واط.

وفيما يخص الكاميرات، تشير التسريبات إلى وجود ثلاث عدسات خلفية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، داخل وحدة مربعة الشكل في الزاوية العلوية اليسرى، مع تزويد إحداها بعدسة بيريسكوب للتقريب البصري حتى 3x.

الهاتف سيأتي بثلاثة ألوان هي الأسود، البنفسجي، وخيار يُعرف باسم “Titanium”. من المنتظر الإعلان عنه في الصين خلال شهر أكتوبر، على أن يتبعه إطلاق عالمي لاحقًا.

المصدر