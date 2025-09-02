تكنولوجيا: فيفو تتعاون مع مصورة مشهورة لاستعراض قدرات التصوير البورتريه لهاتف vivo V60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت فيفو هاتف V60 أولًا في الهند، ثم أطلقت الهاتف دوليًا بدءًا من الأسواق الماليزية والتايوانية والفيتنامية. وأقامت الشركة الحدث الثاني للإطلاق في ماليزيا، حيث أطلقت مشروع V Series Portrait Master، الذي يوصف بأنه مبادرة عالمية تجمع بين تقنيات التصوير المتقدمة والفن الخاص بالمصورين العالميين البارزين.

تبدأ المبادرة بالمرحلة الأولى تحت شعار “Snap into Your Vibe”، بالتعاون مع المصورة الأمريكية Diane Villadsen، وتهدف إلى إبراز قدرة vivo V60 على التقاط المشاعر الحقيقية مع الحفاظ على حضور المستخدم في اللحظة.

ستقود كل مرحلة جديدة من المشروع مصورة مشهورة مختلفة مع كل جيل جديد من هواتف سلسلة V.

وقد تعجبت Villadsen من وضعية ZEISS Multifocal Portrait في الهاتف، والتي توفر أطوال بؤرية (محاكاة) 85 ملم و100 ملم، بينما يعتمد الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة 73 ملم مع دعم التثبيت البصري OIS.

وأوضحت المصورة: “أهدف في عملي إلى السماح للحظة بتشكيل الصورة. عند التصوير باستخدام V60، كانت كاميرا ZEISS Super Telephoto واحدة من ميزاتي المفضلة. أحيانًا يكون التكبير أفضل طريقة للحصول على التكوين المناسب، خاصة عند التصوير في مواقع مزدحمة بالخلفيات”.

تخطط فيفو في المستقبل للتعاون مع مصورين آخرين لإبراز أسلوبهم الفريد وقدرات الأجيال الجديدة من هواتف سلسلة V.

