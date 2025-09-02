تكنولوجيا: موظفو أبل في الاتحاد الأوروبي يتلقون تدريب eSIM وهاتف iPhone 17 قد يزيل الشريحة الفعلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتمد هواتف أبل في الولايات المتحدة منذ iPhone 14 على eSIM بدلًا من شريحة SIM فعلية، ولم تزيل الشركة الفتحة المادية في الأسواق الأخرى حتى الآن، لكن ذلك قد يتغير مع إصدار iPhone 17.

وعلى ما يبدو، يتلقى موظفو متاجر أبل المعتمدة في الاتحاد الأوروبي تدريبًا خاصًا بدعم eSIM على أجهزة iPhone قبل 5 سبتمبر، وفقًا لمصدر مطلع.

يأتي هذا التوقيت قبل أربعة أيام فقط من حدث إطلاق iPhone 17 في 9 سبتمبر، ما يوحي بإمكانية إزالة فتحة الشريحة الفعلية من طرازات iPhone 17 المباعة في الاتحاد الأوروبي.

تتوافر معلومات التدريب في تطبيق SEED الخاص بأبل، والمستخدم من قبل موظفي Apple Stores والموزعين المعتمدين حول العالم، مما يفتح الاحتمالية لإزالة فتحة الشريحة الفعلية عالميًا.

وتشير الشائعات إلى أن هذا التغيير قد يشمل أيضًا طراز iPhone 17 Air بسبب نحافته الشديدة، وقد يمتد إلى باقي الطرازات مع بعض الاستثناءات، مثل السوق الصيني.

المصدر