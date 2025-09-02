تكنولوجيا: ظهور هاتف HMD Pulse 2 Pro الذكي مع أبرز المواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تسريب تفاصيل هاتف HMD Pulse 2 Pro قبل معرض IFA 2025، بعد أن ينشر متجر سويسري قائمة بالمواصفات والصور، لتكشف كل ما يتعلق بالجهاز الاقتصادي المرتقب.

تحتوي النسخة أولًا على اللونين الأسود والأخضر، كما تكشف عن تصميم جديد لجزيرة الكاميرات مقارنة بالإصدار السابق مع تشطيب ثنائي اللون.

ويضم الهاتف مستشعرين للكاميرا مرتبين عموديًا بجانب فلاش LED، بينما تحتوي الكاميرا الرئيسية على 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS.

وتحتوي الشاشة الأمامية على IPS LCD بقياس 6.72 بوصة ودقة FHD+، مع فتحة على شكل ثقب للكاميرا الأمامية وذقن سميك نسبيًا في الأسفل.

يعتمد الهاتف على شريحة Unisoc T615، مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين القابل للتوسيع عبر بطاقة microSD.

يشغل الهاتف أيضًا نظام اندرويد 15 ويضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع غير المحدد.

كما تبلغ أبعاد الهاتف 166.14 × 76.58 × 8.3 ملم، ويزن 198 جرامًا. يُعرض الهاتف بسعر 169 فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 180 يورو أو 211 دولارًا، ومن المتوقع أن تعلن HMD رسميًا عن الهاتف خلال معرض IFA في برلين هذا الأسبوع.

المصدر