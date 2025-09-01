تكنولوجيا: هاتفي Oppo Find X9 Ultra وVivo X300 Ultra يستعدان لمنافسة سامسونج وشاومي عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدنا خلال هذا العام إطلاق العديد من الهواتف الرائدة التي تحمل علامة Ultra، لكن معظمها لم يصل إلى الأسواق العالمية بشكل رسمي.

فعلى سبيل المثال، تقدم شركات مثل سامسونج، أوبو، فيفو، وشاومي هواتف من فئة Ultra، إلا أن الطرح العالمي يقتصر حاليًا على هاتفي Xiaomi 15 Ultra وGalaxy S25 Ultra المتاحين عبر القنوات الرسمية في معظم الأسواق.

وفقًا لتسريبات جديدة، قد يتغير هذا الوضع العام المقبل. فقد ذكر المسرب Kartikey Singh عبر منصة X أن إحدى شركتي أوبو أو فيفو تخطط لطرح هاتفها الرائد القادم من فئة Ultra عالميًا.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركتان في إطلاق سلسلة هواتفهما الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستشمل غالبًا Oppo Find X9 وFind X9 Pro إلى جانب Vivo X300 وX300 Pro.

مع ذلك، لم يؤكد Singh ما إذا كانت أوبو أو فيفو هي التي ستطرح هاتفها Ultra عالميًا، بينما أشار المسرب @chunvn8888 إلى أن أوبو هي الأرجح، مع موعد إصدار متوقع في الربع الأول من عام 2026.

وبناءً على ذلك، يبدو أن الهاتف سيكون Oppo Find X9 Ultra، ما يعني أن الشركة ستقدمه للأسواق بعد أقل من عام على إطلاق Find X8 Ultra الذي ظهر في أبريل 2025.

حتى الآن، لا توجد تفاصيل إضافية، ومن المرجح أن ننتظر حتى نهاية العام لمعرفة المزيد حول هذه الخطط.

المصدر