تكنولوجيا: Galaxy S26 Edge ربما لن يحصل على ترقية كبيرة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت أنظار العديد من عشاق Samsung موجهة نحو سلسلة Galaxy S26، وخاصةً النسخة Edge، التي كانت تُشاع عنها إمكانية تحسين كبير في عمر البطارية. ومع ذلك، جاءت الأنباء الأخيرة لتخفف من حماس هؤلاء، حيث أفادت التقارير بأن Galaxy S26 Edge لن يشهد ترقية كبيرة في البطارية.

رغم أن Galaxy S25 Edge لم يمر سوى بضعة أشهر على إطلاقه، إلا أن أخبار Galaxy S26 Edge بدأت تتداول بسرعة، مع إشارات إلى أن الجهاز قد يُطلق إلى جانب بقية أفراد السلسلة، وربما يحل محل النسخة Plus. ومع ذلك، أوضحت قوائم الجهاز الأخيرة في الهيئة التنظيمية الصينية 3C تفاصيل البطارية، مما ينفي الشائعات السابقة حول ترقية محتملة. وفقًا لتلك القوائم، ستلتزم Samsung بتكنولوجيا بطاريات الليثيوم-أيون، دون الانتقال إلى بطاريات السيليكون-كربون، والتي كانت متوقعة لاحقًا بسنة إضافية.

في حين أن معظم المنافسين قد بدأوا بالفعل في التحول إلى بطاريات السيليكون-كربون، والتي توفر كثافة طاقة أعلى، مما يتيح إما بطاريات أكبر في نفس الشكل أو تقليص حجم الجهاز، فإن Samsung اختارت الطريق المحفوف بالتحدي. ستوفر الشركة زيادة طفيفة في سعة البطارية، من 3,900 مللي أمبير هذا العام إلى 4,200 مللي أمبير، مما سيزيد بالتأكيد من استمرارية البطارية، لكن الخيبة تبقى حاضرة. لو أن Samsung قامت بالانتقال إلى بطاريات السيليكون-كربون، لكنا ربما شاهدنا بطارية تبلغ حوالي 5,000 مللي أمبير.

هكذا، تبدو Samsung تختار الطريق الأكثر تحفظًا، ربما لأسباب تتعلق بالتكلفة أو الجاهزية التكنولوجية، مما يترك المستخدمين يتساءلون عما إذا كانت الشركة ستتبع خطى منافسيها قريبًا، أو ستستمر في الاعتماد على تكنولوجيا البطاريات التقليدية.

