تكنولوجيا: هواوي تتصدر شحنات الساعات الذكية عالميًا في الربع الثاني 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تربعت هواوي على قمة سوق الساعات الذكية عالميًا خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Counterpoint Research.

لم تكتفي الشركة بالصدارة فقط، بل نجحت أيضًا في تجاوز حصة أبل السوقية من حيث شحنات الساعات الذكية خلال نفس الفترة.

بعد فترة من التراجع منذ الربع الأول لعام 2024، شهد السوق العالمي للساعات الذكية انتعاشًا ملحوظًا مع تحقيق نمو سنوي بنسبة 8٪. وكان السوق الصيني هو العامل الأساسي في هذا التعافي، بفضل ارتفاع الطلب بشكل كبير.

وبحسب التقرير، سجلت هواوي نموًا قويًا في الشحنات بنسبة 52٪، ما منحها حصة سوقية بلغت 21٪ من إجمالي الشحنات.

لم تكن هواوي وحدها من حققت نموًا، حيث ارتفعت شحنات شاومي بنسبة 38٪، بينما حققت شركة Imoo الصينية زيادة سنوية قدرها 21٪ خلال الربع الثاني من 2025. هذه الطفرة ساعدت الصين على أن تصبح المساهم الأكبر في شحنات الساعات الذكية عالميًا.

في المقابل، شهدت كل من أبل وسامسونج تراجعًا طفيفًا في الشحنات بنسبة 3٪ لكل منهما، رغم استمرار أبل في الهيمنة على فئة الساعات الذكية المتقدمة.

ويتوقع التقرير أن يواصل سوق الساعات الذكية مسار التعافي خلال عام 2025، مع إمكانية تحقيق نمو إضافي بنسبة 7٪ بنهاية العام.

المصدر