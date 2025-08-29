تكنولوجيا: realme تكشف عن هاتف ببطارية 15,000 مللي أمبير وهاتف realme Chill Fan Phone ذو التبريد الخرافي في 828 Fan Festival

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مهرجان 828 Fan Festival الذي أقامته realme في الصين، كشفت الشركة عن ابتكارها مذهلين يهدفان إلى إعادة تعريف تجربة المستخدم في عالم الهواتف الذكية. الأول هو هاتف ببطارية هائلة تبلغ 15,000 مللي أمبير، والذي يُعد بتوفير استخدام يصل إلى خمسة أيام بشحنة واحدة، مما يخفف من قلق المستخدمين بشأن استنزاف البطارية. الثاني هو هاتف Chill Fan Phone، الذي يضم بطارية 15,000 مللي أمبير وبمبرد حراري يقلل درجة حرارة الجهاز حتى 6 درجات مئوية، مما يعالج مشكلة الاحترار المفرط أثناء الاستخدام المكثف.

تأتي هذه الابتكارات كجزء من استراتيجية realme لتعزيز تجربة المستخدم، مستلهمة من التحديات التي يواجهها المستخدمون الشباب عالميًا. في الهند، حيث كانت realme سوقًا رئيسية منذ انطلاقها، تُعد هذه الخطوات امتدادًا لالتزام الشركة بديمقراطية التكنولوجيا المتقدمة. يعتمد هاتف البطارية 15,000 مللي أمبير على تصميم أنود سيليكون 100٪، مما يحقق كثافة طاقة 1,200 واط/لتر، وهي قفزة كبيرة مقارنة بالبطاريات التقليدية.

أما هاتف Chill Fan Phone، فهو يشبه سلسلة Realme GT7 ويتميز بتكنولوجيا IseSense Ultra على الخلف، التي تتغير لونها من الأبيض إلى الأزرق مع تبريد الجهاز، مما يضيف لمسة إبداعية إلى التصميم. تهدف realme إلى إطلاق هذه المفاهيم لاحقًا، مما قد يعيد تعريف قدرات الهواتف الذكية فيما يتعلق بعمر البطارية وإدارة الحرارة، مقدمةً تجربة مستخدم متميزة.