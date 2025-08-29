تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Samsung Notes يجلب دعم الوضع الأفقي وتحسينات قوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج تحديثًا جديدًا لتطبيق Samsung Notes يضيف مزايا مهمة، في خطوة تواكب التحسينات الكبيرة التي جلبتها واجهة One UI 8. فبينما حصلت الواجهة على تطوير شامل، بدأت الشركة أيضًا في تحسين تطبيقاتها الأساسية بشكل ملحوظ.

التحديث الجديد يجلب ميزتين أساسيتين، إضافةً إلى إصلاح بعض الأخطاء. الميزة الأولى هي دعم تنسيق الصفحات بالوضع الأفقي، مما يسمح بإنشاء الملاحظات بشكل أفقي بدلًا من الاقتصار على الوضع العمودي التقليدي.

يجدر الإشارة إلى أن التطبيق كان يدعم مسبقًا العمل في الوضع الأفقي، لكن هذا التحديث يضيف خيار كتابة الملاحظات في صفحة أفقية.

الميزة الثانية هي إدراج الملاحظات اللاصقة (Sticky Notes)، والتي تتيح للمستخدم عرض التذكيرات والقوائم السريعة بشكل فوري، مما يعزز الإنتاجية وسهولة الوصول إلى الملاحظات المهمة.

هذه الإضافات ستكون مثالية لأجهزة التابلت، خاصة الطرازات الجديدة مثل Galaxy Tab S10 Lite والأجهزة المنتظرة قريبًا، بما في ذلك Tab S11 وTab S11 Ultra، المتوقع إطلاقهما الأسبوع المقبل.

التحديث يصل مع الإصدار 4.4.30.63 من التطبيق، ولكنه متاح حاليًا فقط لهواتف محددة تعمل بواجهة One UI 8 بنسخة البيتا.

في المقابل، الأجهزة التي تعمل بواجهة One UI 7 لا تزال على الإصدار الأقدم، وحتى هواتف سامسونج القابلة للطي التي أطلقت النسخة المستقرة من One UI 8 لم تحصل بعد على هذا التحديث.

