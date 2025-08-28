تكنولوجيا: هواوي تكشف عن FreeBuds SE 4 بميزة عزل الضوضاء وتصميم مقاوم للماء IP54

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسميًا عن سماعات FreeBuds SE 4 اللاسلكية، والتي تُعد الأولى في سلسلة SE التي تدعم ميزة عزل الضوضاء النشط (ANC).

تأتي السماعات بخاصية إلغاء ضوضاء متعددة المستويات، مع قدرة تقليل تصل إلى 24 ديسيبل. يمكن للمستخدم التبديل بين ثلاثة أوضاع مختلفة: Ultra وGeneral وCozy، وذلك لتتناسب مع بيئات الاستخدام المختلفة. ولتحقيق جودة صوت أفضل أثناء المكالمات، أضافت هواوي نظامًا مكوّنًا من ثلاثة ميكروفونات.

زودت الشركة السماعات بمحركات ديناميكية مقاس 10 مم، مع دعم ترميزات SBC وAAC وmSBC. أما من ناحية التصميم، فتشبه السماعات وعلبة الشحن بشكل كبير الجيل السابق FreeBuds SE 3، مع وزن خفيف جدًا لكل سماعة يبلغ 4.3 جرام فقط.

من حيث الأداء، توفر السماعات حتى 50 ساعة من وقت التشغيل الإجمالي عند استخدام علبة الشحن. بينما تدوم حتى 7 ساعات من التشغيل المتواصل مع تفعيل ANC، وترتفع المدة إلى 10 ساعات عند إيقافه.

تحتوي كل سماعة على بطارية بسعة 41 مللي أمبير، في حين تضم علبة الشحن بطارية بسعة 510 مللي أمبير. كما تدعم السماعات الشحن عبر منفذ USB Type-C.

إلى جانب ذلك، تأتي السماعات بميزة الاتصال عبر البلوتوث إصدار 5.4، وتصنيف مقاومة الماء والغبار IP54، بالإضافة إلى دعم الإيماءات باللمس للتحكم.

طرحت هواوي سماعات FreeBuds SE 4 بسعر 59 جنيهًا إسترلينيًا (79 دولارًا أمريكيًا) في المملكة المتحدة، مع خيارين من الألوان: الأبيض والأسود.

