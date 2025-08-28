تكنولوجيا: سماعات JBL Sense Pro بتصميم مفتوح، بلوتوث 6.0 وصوت محيطي بسعر 180 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت JBL إلى جانب سماعات Soundgear Clips عن سماعات Sense Pro الجديدة بتصميم مفتوح وسماعات TWS. تتميز Sense Pro بتصميم خطاف يشبه Powerbeats Pro 2 لتثبيت أفضل في الأذن، مع خطاف قابل للتعديل من سبائك التيتانيوم لتوزيع الوزن وتقليل الضغط على قناة الأذن.

تأتي السماعات بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP54، وتدعم تقنية OpenSound مع التوصيل الهوائي لإنتاج صوت غامر، بالإضافة إلى محرك 16.2 ملم بتقنية Diamond-Like Carbon لتجربة صوتية أسرع وأكثر دقة وباس محسن مع تشويه منخفض. كما تدعم السماعات Hi-Res Audio Wireless، الصوت المكاني LDAC، وميزة Adaptive Bass Boost.

تتضمن Sense Pro أربعة ميكروفونات مع مستشعر لالتقاط الصوت وتقنية AI لتقليل الضوضاء والرياح. كما تدعم البلوتوث 6.0 مع Bluetooth Multipoint، Google Fast Pair، وتطبيق JBL للتحكم بالصوت والإعدادات.

تدوم البطارية 8 ساعات للشحنة الواحدة وتصل إلى 38 ساعة مع العلبة، مع شحن سريع يمنح 4 ساعات استخدام خلال 10 دقائق. تدعم العلبة الشحن السلكي واللاسلكي.

ستتوفر السماعات في أكتوبر بسعر 179.99 يورو في أوروبا و159.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، ومتوفرة بعدة ألوان تشمل الرمادي والأزرق والبنفسجي والأبيض والأسود.

المصدر