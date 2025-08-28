تكنولوجيا: المحكمة تمنع أبل من التسويق المضلل بعد ثبوت أن Apple Watch Series 10 ليست محايدة كربونيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسوق أبل ساعة Apple Watch Series 10 (المتاحة بسعر يبدأ من 399 دولار على أمازون) رسميًا على موقعها كمنتج محايد كربونيًا.

ويشير التقرير البيئي للشركة إلى أن الساعة لا تتسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على الأقل نظريًا. فقد أوضحت أبل أن الطاقة المستخدمة في تصنيع الساعة تأتي بنسبة 100% من مصادر متجددة، وأن التغليف خالٍ تمامًا من البلاستيك ويعتمد بالكامل على ألياف خشبية معاد تدويرها أو مستخرجة بشكل مستدام.

كما تعتمد الشركة على شحن كل ساعة ثانية تقريبًا عبر النقل البري أو البحري لتقليل انبعاثات النقل. ووفقًا لبيانات أبل، ينتج عن تصنيع ساعة Apple Watch Series 10 ما يقارب 8.3 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون.

ولتحقيق الحياد الكربوني المعلن، تشتري أبل شهادات تعويض الكربون. غير أن محكمة في فرانكفورت بألمانيا كشفت عن مشكلات في هذه الشهادات، إذ يتم استثمار الأموال في مزارع شجر الأوكالبتوس في باراغواي، بهدف امتصاص ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التصنيع.

لكن هذه المزارع الأحادية تسبب أضرارًا للتربة وتستهلك كميات كبيرة من المياه. بالإضافة إلى ذلك، 75% من هذه الأشجار مزروعة على أراضٍ مستأجرة حتى عام 2029 فقط، ما يعني عدم وجود ضمان لعدم إزالتها مستقبلاً. وقد رفعت منظمة بيئية ألمانية الدعوى لمكافحة ما وصفته بالتسويق الأخضر المضلل من أبل.

وفي بيان لوكالة رويترز، قالت أبل إن المحكمة “أكدت إلى حد كبير نهج أبل الثابت تجاه الحياد الكربوني”. وحتى الآن، لا يُعرف ما إذا كانت الشركة ستستأنف الحكم أم لا.

وبموجب قرار المحكمة، لن يُسمح لأبل بالتسويق للساعة على أنها محايدة كربونيًا اعتبارًا من سبتمبر، على الأقل في ألمانيا.

