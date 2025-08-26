تكنولوجيا: Apple تُعلن عن فعالية إطلاق iPhone 17 في 9 سبتمبر تحت شعار “Awe Dropping”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Apple موعد فعاليتها الكبرى لإطلاق سلسلة iPhone 17 في 9 سبتمبر 2025، في مسرح ستيف جوبز بـ Apple Park، مع التركيز على تصميم جديد وتحديثات ذكية.

الحدث المنتظر سيأتي، الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، تحت شعار “Awe Dropping”. ستقام الفعالية في مسرح ستيف جوبز بمقر Apple Park، ومن المتوقع أن تكشف خلالها الشركة عن تفاصيل سلسلة iPhone 17، التي تشير الشائعات إلى إضافة شريط كاميرا مشابه لـ Google Pixel على الخلف.

ستكون الفعالية فرصة لعرض تحديثات برمجية “Liquid Glass” الجديدة كجزء من iOS 26، بالإضافة إلى تحسينات أخرى للمنصات البرمجية، ومستقبل ميزات Apple Intelligence مثل الترقيات الذكية لـ Siri. من المحتمل أن تكون نجمة الحدث طراز “iPhone 17 Air” الجديد بمقاس 6.6 بوصة، والذي قد يتميز بخفة في التصميم وعدد أقل من عدسات الكاميرا، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتجديد مظهر وشعور هواتف iPhone، استعدادًا لإضافة نسخة قابلة للطي، وفي 2027، هاتف ذكرى العشرين المُتوقع بزوايا زجاجية منحنية وحواف أقل سمكًا.

