تكنولوجيا: هاتف vivo V60 Lite يظهر على Geekbench ويكشف عن معالجه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت فيفو هاتف V60 في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الإصدار Lite لم يتم الإعلان عنه بعد، رغم أن السلسلة السابقة تضمنت نسخة V50 Lite.

يبدو أن فيفو لم تنسَ هذا الإصدار، إذ تعمل بالفعل على تطوير V60 Lite، والذي ظهر اليوم في قاعدة بيانات Geekbench برقم الطراز V2530.

أظهر الاختبار أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 685، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت في النموذج الذي تم اختباره، مع احتمالية توفير خيارات أخرى عند الإطلاق. المثير للدهشة أن الجهاز سيعمل بنظام أندرويد 15 عند طرحه، على الرغم من إصدار أندرويد 16 منذ فترة.

تشير الشائعات إلى أن vivo V60 Lite سيدعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط، بالإضافة إلى تقنية NFC، لكنه سيفتقر إلى دعم شبكات 5G، كما يوحي المعالج المستخدم.

