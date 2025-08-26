تكنولوجيا: ميزة الذكاء الاصطناعي في Honor Magic V5 تتيح ترجمة المكالمات في الوقت الفعلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت هونر هاتفها Magic V5 في الصين الشهر الماضي، ومن المقرر طرحه في الأسواق الأوروبية خلال الأسابيع القادمة. وبالتزامن مع ذلك، سلطت الشركة الضوء اليوم على ميزة جديدة بارزة في الهاتف، وهي الترجمة الفورية للمكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج على الجهاز.

تعتمد هذه الميزة على “أول نموذج صوتي كبير يعمل على الجهاز” في الصناعة، بحجم لا يتجاوز 800 ميجابايت فقط، ويشمل ست حزم لغات هي: الصينية، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، والإيطالية.

ووفقًا لهونر، يمكن للمستخدم التحدث بشكل طبيعي أثناء الترجمة، حيث يتم توفيرها في الوقت الفعلي دون انتظار اكتمال الجملة، مما يجعل التجربة أكثر سلاسة. كما أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 38% في سرعة المعالجة وتحسين دقة الترجمة بنسبة 16%.

طالما أن الترجمة تتم بين إحدى هذه اللغات الست، فإن العملية برمتها ستكون سريعة للغاية بفضل تنفيذها بالكامل على الجهاز، ما يعني عدم الحاجة للتوقف أثناء المكالمة. يمكن للمستخدم التحدث بشكل طبيعي بينما تتم الترجمة بشكل فوري.

وتؤكد هونر أن هذه الميزة تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التواصل متعدد اللغات في الوقت الفعلي، مع فوائد عملية تشمل المكالمات التجارية الدولية، والسفر، والمحادثات اليومية بين اللغات المختلفة، وكل ذلك مع الحفاظ على الخصوصية.

