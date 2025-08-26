تكنولوجيا: جوجل تجعل ميزة Quick Share في أندرويد متوافقة مع آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل وسامسونج ميزة Quick Share الموحدة على أندرويد العام الماضي، ويبدو الآن أن جوجل تعمل على جعلها متوافقة مع هواتف آيفون بطريقة ما.

كشفت عملية تحليل نسخة بيتا الأخيرة من تطبيق Google Play Services عن هذا الأمر، مؤكدة تقريرًا أوليًا صدر منذ حوالي عام. وبالرغم من أن تطوير الميزة استغرق وقتًا طويلًا، إلا أنها في الطريق قريبًا.

وعند تفعيل الوظيفة، سيظهر هذا الشاشة على هاتف أندرويد عند محاولة مشاركة ملف مع آيفون دون تسجيل الدخول إلى حساب جوجل:

ومن المثير للاهتمام، أنه سيكون من الضروري تسجيل الدخول لاستخدام Quick Share لإرسال الملفات من هاتف أندرويد إلى آيفون، حتى وإن لم يكن هناك هذا الشرط عند المشاركة بين أجهزة أندرويد.

السبب وراء هذا الاختلاف غير واضح حتى الآن، وربما يحتاج المستخدم لاستخدام حساب جوجل على الآيفون لتعمل الميزة، ربما عبر تطبيق جوجل، إلا أن هذا يبقى مجرد تكهنات.

المهم أن العمل على هذه الميزة مستمر، وبما أنها أصبحت جزءًا من النسخة التجريبية الأخيرة لتطبيق Google Play Services، فمن المرجح أن نشهد إصدارها العام قريبًا.

المصدر