تكنولوجيا: سامسونج تفوز بجائزة لتقنية التبريد المستقبلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصدت سامسونج جائزة R&D 100 لعام 2025 عن تقنيتها المتقدمة للتبريد بنظام بيلتيير، والتي طورتها بالشراكة مع مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز. وتُعرف هذه الجائزة غالبًا باسم جائزة نوبل للهندسة وأوسكار الابتكار، حيث تمنحها مجلة R&D World للاعتراف بأكثر 100 تقنية ابتكارية حول العالم كل عام.

قدمت سامسونج تقنيتها للتبريد بنظام بيلتيير لأول مرة هذا العام في دراسة نشرتها مجلة Nature Communications العلمية.

وعمل مهندسو سامسونج مع فريق البحث في الطاقة الحرارية للدكتور راما فينكاتاسوبرامانيان باستخدام تقنية النانو لتعزيز كفاءة وأداء جهاز بيلتيير، الذي يستخدم مادة شبه موصلة للتبريد بدلاً من المبردات التقليدية الضارة بالبيئة.

وقد أسهم هذا البحث في زيادة كفاءة أجهزة بيلتيير بنسبة تصل إلى 75%، مع استخدام 0.1% فقط من المواد مقارنة بالجيل السابق. ومن المتوقع أن يسمح ذلك مستقبلاً بتطوير أجهزة تبريد صغيرة وخفيفة وصديقة للبيئة.

وفي المستقبل المحتمل، يمكن استخدام هذه التقنية لتبريد السيارات ومراكز البيانات والمنازل والمكاتب وغيرها. وقد استخدمت سامسونج جهاز بيلتيير للتبريد لأول مرة في ثلاجة AI Hybrid التي عرضت في معرض IFA العام الماضي.

المصدر