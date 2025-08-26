علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج تسخر من آيفون بسبب عدم قابلية الطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج إعلانًا جديدًا على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ويتميز الإعلان بقصره وتركيزه على السخرية من آيفون لعدم قابليته للطي.

بالطبع، قد يبدو هذا الإعلان قديم الطراز بعد عام أو نحو ذلك، عندما تطلق آبل هاتفها القابل للطي الأول (والذي يُشاع أنه سيستخدم شاشة قابلة للطي من تصنيع سامسونج، مما يزيد الطرافة)، لكن حتى ذلك الحين، تستفيد الشركة الكورية من فرصة التفاخر بأن Galaxy Z Fold7 يطوى بينما iPhone 16 Pro Max لا يفعل.

كما حصلت ميزة Sketch to Image في Fold7، والتي تعد جزءًا من مجموعة Galaxy AI، على وقت عرض جيد في الشاشة، وهي ميزة مميزة بحد ذاتها.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي على شكل كتاب، يمكنك الاطلاع على مراجعتنا الكاملة لـ Galaxy Z Fold7.

