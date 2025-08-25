علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Vivo V60 بورتريه احترافي من زايس وعدسة تعيد تعريف الهواتف المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في خطوة جريئة تعيد رسم حدود الإبداع في فئة الهواتف المتوسطة، أعلنتvivo عن إطلاق vivo V60، الهاتف الذي يجمع بين قوة الابتكار وروح التصميم الراقي، ويأتي بشعاربورتريه احترافي من زايسليضع معايير جديدة للتصوير والأداء.

الهاتف الوحيد في فئته بعدسة بيريسكوب تيليفوتو

بالتعاون مع ZEISS، يقدم vivo V60 الكاميرا الوحيدة في هذه الفئة السعرية المزودة بعدسة Periscope Telephoto بدقة 50 ميغابكسل، لتمنح المستخدمين زوماً بصرياً حقيقياً بتفاصيل دقيقة وبُعد درامي يحوّل كل لقطة بورتريه إلى عمل فني يستحق العرض.
هذه العدسة مدعومة بأنماط تصوير احترافية مستوحاة من خبرات الاستوديو، منها:

ZEISS Stage Style Portrait

ZEISS Multifocal Portraitبخمس أطوال بؤرية كلاسيكية

تأثيرات Bokeh تحاكي كاميرات المحترفين

وصولاً إلى زووم 100x مدعوم بخوارزميات ذكاء اصطناعي تمنح تجربة تقريب غير مسبوقة.

ذكاء اصطناعي يحرر الإبداع

لا يتوقف التميز عند التصوير، إذ يضم V60 أدوات تحرير ذكية تجعل كل صورة تحفة بلمسة واحدة:

AI Erase 3.0 لإزالة العناصر غير المرغوبة

AI Magic Move لإعادة ترتيب المشهد

Image Expander لتوسيع الإطار

AI Photo Enhance لتحسين الصور القديمة أو منخفضة الجودة.

تصميم أنيق وقوة لا تعرف الهشاشة

بهيكل رباعي الانحناءات وشاشة شبه بلا حواف، يمزج V60 بين الجمال والقوة، مع زجاج Diamond Shield وتقنية توسيد متطورة تجعله الأقوى في سلسلة V من حيث مقاومة السقوط. كما يأتي بمعيار IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، وألوان طبيعية آسرة:

الذهبي الصحراوي

الرمادي الضبابي

البنفسجي التوتي (حصرياً على نون)

بطارية تدوم… وشحن لا ينتظر

بفضل بطارية BlueVolt بسعة 6500 مللي أمبير، يمكن للمستخدم الاستمتاع بيوم كامل من الأداء المكثف، بينما توفر تقنية FlashChargeبقدرة 90 واط شحناً سريعاً في دقائق، مع إدارة ذكية لإطالة عمر البطارية وتقليل الحرارة.

أداء احترافي في قلب هاتف متوسط

مدعوم بمعالج Snapdragon 7 Gen 4، وذاكرة تصل إلى 12+12غيغابايت RAM ومساحة تخزين 512 غيغابايت، يقدم V60 تجربة ألعاب احترافية مع معدل تحديث 120Hz، دعم HDR10+ وسطوع 5000 شمعة.

شريكك الذكي للعمل والحياة

يدمج V60 أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي:

Google Gemini

AI Smart Call Assistant لترجمة المكالمات الفورية

AI Meeting Summary لتحويل الاجتماعات إلى ملاحظات

AI SuperLink لتعزيز الاتصال في الشبكات الضعيفة

vivo V60 ليس مجرد هاتف… بل منصة متكاملة تجمع بين العدسة التي لا تتكرر، والذكاء الذي لا ينام، والتصميم الذي يعيش معك كل لحظة.

