تكنولوجيا: تسريبات تكشف Realme 15T كأندرويد بترقية بطارية 1000 مللي أمبير

يمكن القول إن هاتف Realme 14T 5G يمثل النسخة المزودة بمعالج MediaTek من هاتف 14 5G، حيث يشترك معه في معظم المواصفات بما في ذلك بطارية بسعة 6,000 مللي أمبير، مع اختلاف المعالج فقط، إذ يعتمد 14T على معالج Dimensity 6300 بدلاً من Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4.

أما هاتف 15T، فيبدو أن قصته مختلفة قليلًا، إذ يُتوقع أن يتم إطلاقه ببطارية أكبر بسعة 7,000 مللي أمبير، مثل هاتف 15. ومن المرجح أن يحتفظ بشاشة AMOLED بدقة FHD+، مع حجم أصغر قليلًا أو متوسط مقارنة بالجيل السابق، إذ ستكون الشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدلًا من 6.67 بوصة.

من المتوقع أن يواصل 15T استخدام معالجات MediaTek، مع احتمال ترقية المعالج إلى Dimensity 6400 Max في 2026. ومن حيث التصميم، قد يشبه الهاتف 14T من الخلف، مع الحفاظ على الكاميرات الخلفية بدقة 50+2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فمن المتوقع أن ترتفع دقتها إلى 50 ميجابكسل، مقارنة بكاميرا 32 ميجابكسل في 14 Pro+.

وسيستمر الطراز الأساسي من 15T في تقديم 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من التخزين الداخلي، مما قد يساعد في الحفاظ على سعره المبدئي عند مستوى الجيل السابق.

