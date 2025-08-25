تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن Xiaomi 15T و15T Pro بالكامل قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفي 15T و15T Pro على مستوى العالم الشهر المقبل، وقد أكدت التسريبات الأخيرة صحة التوقعات بشأن تصميمهما المختلف عن هواتف سلسلة Redmi K80.

وكشف المصدر أن هاتفي Xiaomi 15T سيأتيان بتصميم خلفي مختلف عن سلسلة Redmi K80، حيث استبدلت الشركة وحدة الكاميرا الدائرية المستخدمة في هواتف Redmi بتصميم أكثر مربعية، مع حواف ناعمة تختلف عن تصميم Xiaomi 14T العام الماضي.

من المتوقع أن يعمل هاتف Xiaomi 15T Pro بمعالج MediaTek Dimensity 9400+، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة تقريب 5x بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى دعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط.

أما النسخة العادية Xiaomi 15T، فستحمل معالج Dimensity 8400، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل، مع دعم الشحن بقدرة 67 واط.

وكشفت التسريبات أيضًا أن كلا الهاتفين سيأتيان ببطاريات سعتها 5,500 مللي أمبير، مع شهادات مقاومة الماء والغبار IP69، ومن المتوقع أن يضم كل منهما كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

