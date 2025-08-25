تكنولوجيا: ظهور جهاز Soundcore Work المحمول لتسجيل الصوت بالذكاء الاصطناعي لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسرب مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي جهاز Soundcore Work الجديد، وهو مسجل صوت محمول مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويعد هذا الجهاز أول منتج من نوعه من العلامة الفرعية Anker، التي تقدم بالفعل مجموعة واسعة من السماعات وسماعات الرأس.

ووفقًا لتقرير من المصدر الموثوق AnkerInsider عبر X.com، يُعرف جهاز Soundcore Work أيضًا بالرقم الطرازي D3200، ومن المتوقع أن يقدم ميزات متعددة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص وإنتاج ملخصات لتسجيل واحد أو عدة تسجيلات.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن المستخدمين سيكونون قادرين على النقر المزدوج على الجهاز لتحديد الملاحظات المهمة.

ويتميز جهاز Soundcore Work المزعوم بقاعدة رفيعة مربعة الشكل، ويبدو أن به ميكروفونًا قابلًا للفصل يمكن تثبيته على الملابس. ويتوفر الجهاز باللونين الأسود والأبيض/الفضي، رغم أن حجمه ووزنه لم يُكشف بعد.

ولا تزال أيضًا مسألة ما إذا كان المستخدمون سيحتاجون إلى اشتراك للوصول إلى هذه الأدوات الذكية غير واضحة، كما كان الحال مع سماعة الرأس Anker PowerConf H700 القديمة، التي صممت لتسجيل ملاحظات الاجتماعات وتحويلها إلى نصوص عبر برنامج AnkerWork، حيث بدأت حزم خدمة النسخ في الولايات المتحدة بسعر 1.99 دولار لمدة 60 دقيقة.

وتشير التسريبات إلى أن Anker قد تطرح مسجل الصوت Soundcore Work في الولايات المتحدة بسعر 99.99 دولارًا، مع عدم وضوح موعد الإطلاق أو توفره في الأسواق الأخرى.

المصدر