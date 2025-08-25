تكنولوجيا: أول نظرة على هاتف Realme ببطارية 15000 مللي أمبير تدوم لأكثر من 5 أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme عن موعد إطلاق هاتف جديد في 27 أغسطس، والذي سيأتي بأكبر سعة بطارية في تاريخ الشركة. ففي الوقت الذي كانت تدور فيه التكهنات حول أن الهاتف سيحمل بطارية بسعة 10,000 مللي أمبير، تبيّن أن السعة الحقيقية أكبر بكثير.

وفقًا لصورة مسرّبة ظهرت على الإنترنت، سيأتي الهاتف غير المعلن عنه ببطارية ضخمة بسعة 15,000 مللي أمبير، أي أكثر من ضعف سعة بطارية 7,000 مللي أمبير التي اعتمدتها الشركة في العديد من هواتفها هذا العام مثل Realme GT 7. وتُظهر الصورة أن الهاتف يتميز بلون فضي وإطار مسطح، مع كتابة سعة البطارية على الجهة الخلفية.

إلى جانب ذلك، كشفت بعض المقاطع الترويجية عن مزيد من التفاصيل، حيث تبيّن أن الهاتف سيحصل على شاشة مسطحة مع ثقب مركزي للكاميرا الأمامية، وكاميرتين في الخلف، بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 80 واط بتقنية SUPERVOOC.

كما أعلنت Realme أن الهاتف قادر على العمل حتى 5.18 أيام متواصلة بشحنة واحدة، مع إمكانية تسجيل فيديو لمدة تصل إلى 18.75 ساعة على نفس الشحنة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الهاتف مجرد نموذج تجريبي أم أنه سيتوفر في الأسواق بشكل فعلي، لكن من المتوقع أن نحصل على مزيد من التفاصيل قبل أو في يوم الإطلاق الرسمي.

المصدر