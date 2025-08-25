تكنولوجيا: ناسا تطلق مهمة جديدة لمنع تآكل العظام على محطة الفضاء الدولية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعاني رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) من بيئة انعدام الجاذبية، والتي لا تمنحهم شعورًا بانعدام الوزن فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل كبير على صحة عظامهم. فقد أظهرت الدراسات السابقة أن رواد الفضاء يفقدون جزءًا من كتلة العظام أثناء بقائهم في الفضاء.

وعلى الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد في الحد من هذا الفقدان، فإنها لا تمنعه تمامًا، حيث يظل رواد الفضاء يفقدون ما بين 1% إلى 2% من كثافة العظام. وتزداد خطورة هذه المشكلة في المهام طويلة المدى مثل الرحلات إلى القمر أو المريخ، إذ لا يمكن في هذه الحالات العودة الطارئة إلى الأرض بسهولة.

ولمعالجة هذه المشكلة، يجري العلماء أبحاثًا متواصلة، من أبرزها مهمة Microgravity Associated Bone Loss-B (MABL-B)، والتي انطلقت مؤخرًا على متن مهمة الإمداد رقم 33 التابعة لناسا وسبيس إكس.

وتهدف هذه المهمة إلى استكمال ما بدأته مهمة MABL-A، حيث أشارت نتائجها إلى أن انعدام الجاذبية يحفّز إشارات بروتين Interleukin-6 (IL-6) المسؤول عن تحفيز تدهور العظام. أما MABL-B فستحاول إيجاد وسيلة لإيقاف هذه الإشارات.

وتتضمن التجربة زراعة خلايا جذعية ميزانشيمية (MSCs) وخلايا عظمية أخرى لمدة 19 يومًا داخل حاويات متخصصة. وتعد هذه الخلايا الجذعية المكوّن الأساسي للخلايا المسؤولة عن تكوين العظام. وسيتم جمع عينات من هذه الخلايا على مراحل وإرسالها لاحقًا إلى الأرض لإجراء التحليلات اللازمة.

وتكتسب هذه الأبحاث أهمية كبيرة، إذ ستساعد العلماء على فهم آليات فقدان العظام وأسبابه بشكل أعمق، إلى جانب تطوير طرق للوقاية منه. كما يمكن أن تساهم النتائج في إيجاد علاجات فعّالة لمرض هشاشة العظام لدى البشر على الأرض.

المصدر