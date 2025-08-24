تكنولوجيا: تيسلا تقدم عروض استبدال Cybertruck بأكثر من سعر الشراء بسبب خلل مفاجئ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأت تيسلا بعرض قيم استبدال Cybertruck أعلى من سعر الشراء الأصلي، ويبدو أن السبب خلل في نظامها.

تقدم الشركة عادةً تقديرات استبدال عبر الإنترنت للأشخاص الراغبين بشراء سيارات جديدة، لكن بعض مالكي Cybertruck فوجئوا بأن التقديرات كانت مرتفعة بشكل غير منطقي، أحيانًا تتجاوز ما دفعوه أصلاً.

على سبيل المثال، قدمت تيسلا 79,200 دولار لسيارة 2025 AWD مع 18,000 ميل، و118,800 دولار لنسخة 2024 “Cyberbeast” ثلاثية المحركات، وحتى عرض 11,000 دولار أكثر من السعر الأصلي لمالك إحدى السيارات 2024.

تسببت هذه التقديرات في تكهنات بأن النظام قد يكون معطلاً أو أن الشركة تستدعي بعض الطرازات المبكرة، لكن تيسلا أكدت أن السبب هو خلل في النظام ولن تُعتمد هذه الأسعار، مع استرداد رسوم الطلب المعتادة.

من المحتمل أن الخلل نشأ أثناء تعديل طريقة حساب قيمة الاستبدال، خاصة مع اختلاف إعفاءات الضرائب بين طرازات 2024 و2025، إضافةً إلى الفروقات في الميزات بين الإصدارات مثل Foundation Series.

هذا الخلل ألقى الضوء على تعقيد تقييم Cybertruck مقارنة بالطرازات الجديدة المعروضة بشروط تمويل 0%.

المصدر