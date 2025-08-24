تكنولوجيا: ظهور هاتف Realme 15T في صور حية يكشف تصميمه قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة، ظهر هاتف جديد من ريلمي يحمل الرقم RMX5111 على منصة GeekBench، ويُعتقد أنه سيكون Realme 15T.

وكشفت التسريبات أنه يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6400 Max إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

الآن، ظهر تسريب جديد يوضح لنا صورة حية للهاتف مع بعض المواصفات الإضافية. وأكدت الصورة المُسربة اعتماد الهاتف على نفس المعالج Dimensity 6400 Max مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، وهي على الأرجح ليست السعة الوحيدة التي سيتوفر بها الهاتف.

بحسب المعلومات، سيأتي Realme 15T بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة +FullHD وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير. أما الكاميرات، فيضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية مع عدسة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل، وهي ميزة مثيرة للاهتمام، رغم غياب عدسة التليفوتو أو العدسة الواسعة.

ولا تزال التفاصيل الأخرى محدودة، لكن من المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام اندرويد 15 مع واجهة Realme UI 6.0، وهو ما ظهر في اختبار GeekBench.

