تكنولوجيا: ظهور Ryzen 7 H 255 في أولى الاختبارات كنسخة معاد تسميتها من Ryzen 7 8845HS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت شركة AMD على إشادات واسعة بسبب مجموعة معالجاتها من الجيل Zen 5، إلا أنها ما زالت تطلق معالجات جديدة تعتمد على بنية Zen 4 في الفئة الأدنى من منتجاتها.

ومن بين هذه المعالجات، يبرز المعالج المحمول Ryzen 7 H 255، المتوفر حاليًا في بعض الأجهزة مثل جهاز Beelink SER9 Pro mini PC.

أظهرت الاختبارات المبدئية أن أداء Ryzen 7 H 255 يشبه تقريبًا أداء معالجات Ryzen 7 8845HS وRyzen 9 8945HS القديمة، والتي تعتمد أيضًا على منصة Zen 4.

وعند مقارنته بمعالج من الجيل Zen 5 مثل Ryzen AI 9 HX 370، يكون Ryzen 7 H 255 أبطأ بحوالي 25% في المهام متعددة النوى التقليدية. ويشارك المعالج الجديد نفس عدد النوى وحجم الكاش مع Ryzen 7 8845HS، مع اختلاف الاسم فقط.

أما أداء الرسوميات المدمجة واستهلاك الطاقة، فهما أفضل قليلاً فقط مقارنة بـ Ryzen 7 8845HS، ما يجعل الأداء لكل واط مشابه تقريبًا.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن المعالج الجديد ليس أكثر من إعادة تسمية، ومن الأفضل تجنبه عمومًا، حيث توفر الأجهزة القديمة نفس الأداء تقريبًا بسعر أقل.

