تكنولوجيا: أجهزة Pixel 10 تدعم Qi2 مع مغناطيس مدمج: تعرف على الإكسسوارات الرسمية

كشفت جوجل اليوم عن عائلة Pixel 10، حيث تدعم جميع الأجهزة الأربعة تقنية Qi2 مع مغناطيس مدمج، على غرار هواتف iPhone. كما أعلنت الشركة عن بعض الإكسسوارات الرسمية، جميعها تحمل علامة Pixelsnap التجارية كما أشارت التسريبات السابقة.

يأتي شاحن Pixelsnap كخيار شحن لاسلكي يمكن شراؤه منفصلًا بسعر 39.99 دولار أو مع قاعدة مقابل 69.99 دولار. ويدعم الشحن السريع حتى 25 واط لهاتف Pixel 10 Pro XL، بينما يصل إلى 15 واط لأجهزة Pixel 10 و10 Pro و10 Pro Fold.

إذا اخترت الإصدار المزود بالقاعدة، يمكن فصل وحدة الشحن نفسها عن القاعدة لشحن الهاتف أثناء التنقل. وتعمل القاعدة أيضًا مع Pixel 10 Pro Fold أثناء فتحه بالكامل.

وعند وضع أي من الهواتف على القاعدة والشحن، تعرض الشاشة محافظ شاشة، وصورك المفضلة، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على الطقس والتحكم في أجهزة المنزل الذكي.

أما حاملة Pixelsnap Ring بسعر 29.99 دولار، فهي كما يوحي اسمها، تثبت الهاتف بسهولة وتدعم مشاهدة الأفلام أو مكالمات الفيديو. وتتميز ببطانة ناعمة من المايكروفايبر لتسهيل الدوران لأي زاوية عرض، كما أنها نحيفة بما يكفي لتناسب الجيب أو الحقيبة.

تتوفر أيضًا أغلفة Pixel 10 الجديدة متوافقة مع Pixelsnap، ما يتيح شحن الهاتف أو تركيب الإكسسوارات المغناطيسية دون إزالة الغطاء.

وتتوفر أغلفة Pixel 10 و10 Pro بالألوان الأبيض، الأخضر، الأسود، الخزفي، الأزرق الغامق، الأزرق الفاتح، والأصفر الفاتح، بينما تأتي أغلفة Pixel 10 Pro XL بالألوان الأبيض، الأخضر، الأسود، والخزفي، وأغلفة Pixel 10 Pro Fold بالألوان الأبيض، الأخضر، والأسود.

جميع هذه الإكسسوارات متاحة الآن للطلب المسبق من متجر جوجل، على أن تصبح متوفرة رسميًا في 28 أغسطس.

