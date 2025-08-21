تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 10 (Pro) يفقد سعة البطارية بعد 200 دورة شحن فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال الأشهر الماضية، أغضبت جوجل العديد من مستخدمي هواتف Pixel بسبب التحديثات الإلزامية للبرامج التي قلصت بشكل كبير عمر بطاريات Pixel 4a وPixel 6a.

وقد جاءت هذه التحديثات بهدف منع ارتفاع حرارة البطاريات القديمة، والذي في أسوأ الحالات قد يؤدي إلى حريق، لكن يبدو أن التحديث لم يمنع هذه الحوادث بشكل كامل.

مع إطلاق Pixel 9a، قدمت جوجل ميزة جديدة باسم “Battery Health Assistance”، والتي لا يمكن للمستخدمين تعطيلها يدويًا.

وأكدت جوجل لموقع Android Authority أن هذه الميزة ستكون جزءًا من سلسلة Pixel 10 أيضًا، ولن يتمكن المستخدمون من إيقافها. وبالتحديد، يعني هذا أن جوجل تقلل جهد البطارية تلقائيًا بعد 200 دورة شحن، ويستمر خفض الجهد حتى 1,000 دورة شحن.

يؤدي انخفاض الجهد إلى تقصير عمر البطارية لأن سعتها تقل عمليًا، كما يستغرق شحن الهاتف وقتًا أطول. لم تحدد جوجل مقدار النقص في عمر البطارية بعد 200 دورة شحن.

رسميًا، من المفترض أن تحتفظ بطاريات هواتف Pixel بنسبة 80% من سعتها الأصلية بعد 1,000 دورة شحن، لكن يبقى السؤال حول مقدار السعة الفعلية التي سيتمكن مالكو Pixel 10 من استخدامها.

ومن المزعج أن جوجل لا تمنح العملاء خيار تعطيل هذه الميزة، بينما تمنح شركات أخرى مستخدميها حرية أكبر.

على سبيل المثال، هواتف iPhone من أبل لا تقلل من طاقة البطارية نفسها بل من أداء المعالج لتجنب ارتفاع الفولتية، ومع ذلك يمكن للمستخدمين تعطيل هذه “التحسينات” نتيجة دعوى قضائية جماعية.

