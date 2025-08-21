تكنولوجيا: الكشف عن التصميم الجديد لهاتف Sony Xperia 10 VII

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المعروف أن سوني تتسم بالحذر الشديد في تغيير تصميم هواتفها، لدرجة أن التفريق بين الأجيال المختلفة يكاد يكون مستحيلاً بالنسبة لمعظم المستخدمين، باستثناء عشاق العلامة. لكن يبدو أن هذا النهج سيتغير مع هاتفها المتوسط القادم Xperia 10 VII.

وفقًا لتسريب مصدره أحد بائعي الأغطية على أمازون، ستقوم سوني بإجراء تعديل في تصميم الكاميرات هذه المرة، حيث ستنتقل من الترتيب العمودي الذي اعتمدته في الإصدار السابق Xperia 10 VI إلى ترتيب أفقي للعدسات.

ورغم أن التغيير ليس جذريًا مقارنة بالمنافسين، إلا أنه يُعتبر خطوة كبيرة بالنسبة لسوني.

الصور التي تكشف التصميم الجديد جاءت من صفحة غطاء حماية على أمازون، ما قد يشير إلى أن الشركة تقترب من الإعلان الرسمي عن الهاتف، خاصة أنه تأخر عن موعد إطلاق الجيل السابق الذي صدر في يونيو الماضي.

وللتذكير، كان هاتف Xperia 10 الأصلي الذي أُطلق في 2019 آخر إصدار دولي من سوني يحمل تصميمًا أفقيًا للكاميرا الخلفية.

حتى الآن، تظل مواصفات Xperia 10 VII غير معروفة، وسنوافيكم بالتفاصيل بمجرد توفرها.

المصدر