تكنولوجيا: هاتف RedMagic 11 يقدم لأول مرة ميزة ثورية عالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد هاتف RedMagic 11 للانطلاق في وقت لاحق من هذا العام، وقد ظهرت اليوم بعض التفاصيل الجديدة عنه في الصين. سيأتي الهاتف مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 الذي ستكشف عنه كوالكوم رسميًا في شهر سبتمبر المقبل.

الهاتف سيتميز بمروحة تبريد مدمجة مطورة، ما سيسمح له بالحصول على تصنيف مقاومة الماء والغبار IP68. الجدير بالذكر أن دمج مروحة تبريد نشطة مع مقاومة الماء ظهر لأول مرة الشهر الماضي في هواتف Oppo K13 Turbo وK13 Turbo Pro، لكنهما قدما مقاومة للماء فقط دون مقاومة للغبار.

سيكون RedMagic 11 أول هاتف ذكي على الإطلاق يجمع بين مروحة تبريد نشطة وتصنيف مقاومة الماء والغبار في الوقت نفسه.

ورغم أن هذه المعلومات تسربت عبر حساب Digital Chat Station على منصة Weibo، إلا أن المدير العام لشركة RedMagic، جيانغ تشاو، أكدها رسميًا، لتصبح الآن معلومة مؤكدة.

