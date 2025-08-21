تكنولوجيا: تسريب صور لجهاز سامسونج جالاكسي Tab S11 Ultra يكشف عن نوتش أصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صور مسربة لجهاز سامسونج جالاكسي Tab S11 Ultra عن تغيير ملحوظ في تصميم النوتش الأمامي، حيث استبدلت الشركة الكاميرتين الأماميتين بكاميرا واحدة فقط. هذا التغيير سيقلل من حجم النوتش الواسع الذي ظهر في الإصدارات السابقة مثل Tab S8 Ultra وTab S9 Ultra وTab S10 Ultra.

رغم أن الجهاز سيحتفظ بحواف نحيفة، إلا أن الكاميرا ستظل مدمجة داخل نوتش صغير ذي تصميم نصف دائري، ما يجعله أقل إزعاجًا من قبل. هذا النوتش سيأخذ جزءًا بسيطًا جدًا من شاشة OLED العملاقة التي يبلغ قياسها 14.6 بوصة.

أما من حيث المواصفات، فمن المتوقع أن يعتمد الجهاز على لوحة جديدة من سامسونج بنفس دقة العرض السابقة 2960 × 1848 بكسل، مع تحسينات محتملة في السطوع أو جودة العرض. وبالنظر إلى الجهة الخلفية، سيحمل الجهاز كاميرتين: واحدة عريضة وأخرى فائقة العرض.

تشير التقارير إلى أن الجهاز سيعمل بمعالج Dimensity 9400 من ميدياتك، وليس النسخة المحسنة 9400+ كما زعمت بعض التسريبات السابقة. الفرق بين المعالجين بسيط، حيث يمنح إصدار + زيادة طفيفة في تردد نواة Cortex-X925 إلى 3.73 جيجاهرتز بدلًا من 3.63، إضافة إلى تحسين أداء وحدة الذكاء الاصطناعي بنسبة 20%.

من ناحية الأداء، ستصل الذاكرة العشوائية في النسخة الأعلى إلى 16 جيجابايت، بينما ستبدأ النسخة الأساسية من 12 جيجابايت. مساحة التخزين ستصل حتى 1 تيرابايت، وسيعمل الجهاز بنظام اندرويد 16 مع واجهة One UI 8 التي لم تظهر بعد على أجهزة التابلت، ما يجعل التحسينات القادمة غامضة حتى الآن.

بالنسبة للتصميم، سيأتي الجهاز بسُمك 5.1 ملم فقط، وهو أنحف من جالاكسي Tab S10 Ultra الذي يبلغ سُمكه 5.4 ملم. ورغم النحافة، ستزداد سعة البطارية قليلًا لتصل إلى 11,600 ملي أمبير بدلًا من 11,200 ملي أمبير في الإصدار السابق، مع الحفاظ على سرعة الشحن عند 45 واط.

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن الجهاز رسميًا خلال مؤتمر IFA في أوائل سبتمبر.

المصدر