تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Amazfit Helio Strap يحسن تتبع معدل ضربات القلب والنوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Zepp Health طرح تحديث جديد لسوار Amazfit Helio Strap، بالإصدار 3.1.8.2، بعد أسابيع من إصدار النسخة السابقة 3.1.2.3 التي حسّنت مقياس BioCharge وميزة التعرف التلقائي على النشاط.

وفقًا لملاحظات الإصدار التي شاركها أحد مستخدمي السوار على Reddit، يأتي التحديث بتحسينات في خوارزمية معدل ضربات القلب لتصبح أكثر دقة أثناء التمارين، بالإضافة إلى معالجة مشكلة فقدان قراءات معدل ضربات القلب.

كما طوّرت الشركة نظام تقييم النوم، حيث أصبح أقل ميلًا للمبالغة في جودة النوم بفضل دمج عوامل النوم العميق (REM) وتقلب معدل ضربات القلب (HRV). وتم حل مشكلة فقدان سجلات النوم، والتي كانت ناجمة، مثل مشكلة معدل ضربات القلب، عن خلل في الشريحة.

كما أشار التحديث إلى حل مشكلة متعلقة بالاتصال وإصلاح بعض الأخطاء الطفيفة الأخرى. ويبلغ حجم الإصدار 3.1.8.2 نحو 2.46 ميجابايت، ويُطرح تدريجيًا للمستخدمين عبر تطبيق Zepp.

يُذكر أن السوار متاح حاليًا بسعر 99.99 دولار على Amazon، وقد أطلقت الشركة مؤخرًا أيضًا ملحق Helio Armband للمستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا.

